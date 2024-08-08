نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبات قاسية على النادي المصري بعد أحداث مباريات مباريات دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم عن سلسلة من العقوبات القاسية التي تم فرضها على النادي المصري عقب الأحداث التي شهدتها بعض مباريات الفريق في الدوري المصري الممتاز.

وقد تضمنت العقوبات حرمان جماهير النادي من حضور مباراتين قادمتين في الدوري، وذلك في إطار الجهود المبذلة إلى ضبط الجماهير وضمان سير المباريات دون أي أعمال شغب أو عنف.

أصدرت اللجنة قرارا بإيقاف علي ماهر المدير الفني للنادي المصري، لمدة أربع مباريات بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

استندت اللجنة في قرارها إلى تصرفات المدرب التي اعتبرتها مخالفة لقوانين الاتحاد خلال تلك المباريات، مما استدعى تدخل اللجنة واتخاذ إجراءات تأديبية صارمة.

شملت العقوبات التي لم تقتصر على الجهاز الفني فقط، بل أيضًا إبراهيم متولي، عامل غرف خلع الملابس في النادي المصري، حيث تم منعه من مرافقة الفريق في المباريات لمدة عامين.

وجاء هذا القرار بعد مراجعة اللجنة لتقارير حول سلوكيات غير لائقة نسبت إليه خلال المباريات، مما اعتبرته اللجنة تجاوزًا للحدود المقبولة.

