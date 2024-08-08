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أحمد جودة - القاهرة - توصل النادي الأهلي إلى اتفاق شبه نهائي مع نظيره حسنية أغادير المغربي للحصول على خدمات الظهير الأيسر جمال الشماخ خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال المصدر إن النادي الأهلي اتفق مع نظيره حسنية أغادير على ضم الشماخ مقابل 800 ألف دولار مع وجود بند يمنح النادي المغربي الحصول على نسبة 20% من بيع اللاعب مستقبلًا.

مقابل 800 ألف دولار.. الأهلي يحسم صفقة بديل معلول

وأضاف المصدر بأن جمال الشماخ سيحصل على راتب سنوي يصل إلى 550 ألف دولار.

وأشار المصدر إلى أن الصفقة ستتم بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة على أن يصل الشماخ إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي ثم التوقيع رسميًا على عقود الانتقال إلى الأهلي.