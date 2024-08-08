نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. إتحاد الكرة يرسل تعليمات القيد لأندية كرة القدم النسائية ويعلن مواعيد فتح القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حدد إتحاد كرة القدم المصري تعليمات القيد لأندية كرة القدم النسائية للموسم الجديد 2024-2025، لجميع الاقسام والفئات السنية.

وجاء في تعليمات القيد فتح باب القيد لأندية كرة القدم النسائية اليوم 8 أغسطس إلى 22 أغسطس للقوائم الاولى، وغلق قيد القوائم الثانية يوم 7 سبتمبر للدوري الممتاز،و 10 سبتمبر للقسم الثاني و12 من الشهر ذاته أخر موعد لأندية القسم الثالث

كما تضم لائحة القيد السماح لأندية كرة القدم النسائية قيد 3 لاعبات أجانب، إضافة لإعتبار اللاعبات الفسطينيات لاعبة محلية.