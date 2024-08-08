نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أوباما ينتقل إلى بيراميدز لمدة 3 مواسم (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى يوسف إبراهيم "أوباما" إتفاقه مع مسئولي نادي "بيراميدز" والتوقيع على عقود الانضمام لصفوف الفريق لمدة 3 مواسم بداية من الموسم المقبل وذلك بعد انتهاء عقده مع أبناء ميت عقبة وعدم الوصول لاتفاق على التجديد بصورة رسمية خلال الفترة الأخيرة.

أوباما ينتقل إلى بيراميدز لمدة 3 مواسم

وأكد مصدر خاص في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" على توقيع اللاعب رسميًا عقود الانضمام للفريق السماوي لمدة ٣ سنوات مقبلة وأن أحد الأسباب التي جعلته ينضم لصفوف بيراميدز هو مشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل خاصة وأنه وصيف النسخة الحالية من بطولة الدوري.

«مضيفا بأن أوباما كان هدفه الأول هو الاستمرار ضمن صفوف الفارس الأبيض خلال الموسم الجديد إلا أن النادي تجاهل الرد عليه مما دفعه إلى إتمام اتفاقه مع نادي بيراميدز بصورة نهائية.

يذكر أن عقد اللاعب قد انتهى مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يحدد مع الأبيض بسبب رفض جوزيه جوميز المدير الفني للفريق فكرة استمراره ضمن صفوفه.