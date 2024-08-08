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أحمد جودة - القاهرة - البث المباشر مصر والمغرب اليوم،،، في أولمبياد باريس 2024،،، يواصل عشاق الساحرة المستديرة حول العالم البحث عن القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024" المقامة حاليًا على الأراضي الفرنسية، وبالتحديد من قبل محبي الفراعنة وأسود الأطلس، وانطلقت منافسات دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024" في نسختها رقم 33 يوم الجمعة قبل الماضي، الموافق 26 من شهر يوليو الماضي وتنتهي في الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري، وعن كيفية مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره المغربي من خلال البث المباشر عبر القنوات الناقلة، تشغل اهتمام عشاق كرة القدم المصرية والعربية، خاصة أن اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الخميس، يشهد منافسة قوية على المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

البث المباشر مصر والمغرب اليوم

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها من عشاق ومتابعي كرة القدم خاصة أولمبياد باريس 2024، كل ما تريد معرفته عن البث المباشر مصر والمغرب اليوم في أولمبياد باريس 2024.

البث المباشر مصر والمغرب اليوم في أولمبياد باريس 2024

موعد مباراة مصر والمغرب في باريس 2024

البث المباشر مصر والمغرب اليوم في أولمبياد باريس 2024.. وتنطلق صافرة بداية مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب، في تمام السادسة مساء اليوم، بتوقيت مصر، إذ يدخل الفراعنة المباراة بحثًا عن إنجاز تاريخي، بالفوز على أسود الأطلس وتحقيق ميدالية أولمبية لأول مرة في تاريخ العرب ضمن منافسات كرة القدم.

كيفية مشاهدة مباراة مصر والمغرب في باريس 2024

البث المباشر مصر والمغرب اليوم في أولمبياد باريس 2024.. وعن كيفية مشاهدة بث مباشر لمباراة مصر والمغرب، في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024، من المقرر أن تُبث المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدا beIN Sports HD 1 المشفرة بتعليق حسن العيدروس، على:

القمر الصناعي: Eutelsat 8 West A

Eutelsat 8 West A التردد: 11054

11054 الاستقطاب: أفقي

أفقي الترميز: 27500

27500 معدل تصحيح الخطأ: 3\2

3 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر والمغرب

البث المباشر مصر والمغرب اليوم في أولمبياد باريس 2024.. وتنقل المباراة أيضا على 3 قنوات بشكل مجاني، عبر القمر الصناعي نايل سات، وهي المغربية الرياضية، bein sports xtra 2 hd، بالإضافة إلى الكاس القطرية.

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي نايل سات التردد 11474 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل التصحيح 2/3

قناة bein sports xtra hd

القمر الصناعي نايل سات التردد 12604 - 11054 معدل الترميز 27500 الاستقطاب H (أفقي)

قناة الكاس القطرية

القمر الصناعي نايل سات التردد 11919 معدل الترميز 27500 الاستقطاب H (أفقي)

قائمة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - محمد سيحا.

حمزة علاء - علي الجابري - محمد سيحا. خط الدفاع: كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - أحمد سيد عبد النبي - محمد حمدي - محمد طارق - أحمد عيد - محمد مغربي - عمر فايد.

كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - أحمد سيد عبد النبي - محمد حمدي - محمد طارق - أحمد عيد - محمد مغربي - عمر فايد. خط الوسط: محمد النني - أحمد سيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاتة - زياد كمال - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد عاطف قطة - مصطفى سعد ميسي.

محمد النني - أحمد سيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاتة - زياد كمال - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد عاطف قطة - مصطفى سعد ميسي. خط الهجوم: بلال مظهر - أسامة فيصل.

شاهد بث مباشر.. قناتان عربيتان مجانيتان لـ مشاهدة مباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024

البث المباشر مصر والمغرب اليوم في أولمبياد باريس 2024.. وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كيفية مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر في أولمبياد باريس 2024 الجارية، وأعلن الحساب الرسمي لـ القناة الجزائرية الأرضية عبر «فيسبوك» نقل مباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024 عبر شاشتها المفتوحة والمجانية، وحددت الجزائرية الأرضية إذاعة مباراة مصر والمغرب بث مباشر عبر شاشة قناة الشبابية المجانية والمفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات، ولتنزيل قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة، يتم الدخول إلى الإعدادات ثم بيانات القمر الصناعي واختيار اسم القناة، ثم كتابة التردد وباقي البيانات، وكتابة في خانة Biss شفرة القناة وهي: 1100001100000000

تردد القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل الخطأ نايل سات 11680 عمودي 27500 5/6

كيفية مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر

البث المباشر مصر والمغرب اليوم في أولمبياد باريس 2024.. ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر عبر شاشة القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة والمجانية، وبالتحديد قناة الشبابية على النايل سات.

تشكيل مصر ضد المغرب في أولمبياد باريس 2024

ويكون تشكيل مصر ضد المغرب في أولمبياد باريس 2024 كالتالي وفقًا لاختيارات المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي:

تشكيل مصر لمواجهة المغرب في أولمبياد باريس 2024 حراسة المرمى حمزة علاء خط الدفاع أحمد عيد محمد طارق حسام عبدالمجيد كريم الدبيس خط الوسط أحمد عاطف قطة محمد النني محمد شحاتة خط الهجوم إبراهيم عادل أسامة فيصل أحمد سيد زيزو

بث مباشر شاهد مجانا مصر والمغرب على هذه القناة بأولمبياد باريس 2024

البث المباشر مصر والمغرب اليوم في أولمبياد باريس 2024.. ويلتقي المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره منتخب المغرب اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ويسعى المنتخب الوطني الأولمبي، لتحقيق فوز تاريخي من أجل التتويج بالميدالية الأولى في التاريخ لمصر والعرب، خلال المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وخسر المنتخب الوطني الأولمبي من فرنسا في الدور نصف النهائي بنتيجة 3\1، بينما خسر منتخب المغرب من منتخب إسبانيا في نفس الدور بنتيجة 2\1.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب

البث المباشر مصر والمغرب اليوم في أولمبياد باريس 2024.. وتقرر أن تنقل مباراة منتخب مصر الأولمبي مع نظيره منتخب المغرب، في السادسة مساء، على الهواء مباشرة عبر قناة "بي إن سبورتس المفتوحة"، beIN SPORTS HD، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.