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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة منتخب مصر والمغرب اليوم في أولمبياد باريس 2024

موعد مباراة منتخب مصر والمغرب اليوم في أولمبياد باريس 2024.. تتصارع منتخبا مصر والمغرب في مواجهة عربية خالصة لتحديد المركز الثالث في أولمبياد باريس 2024، حيث يلتقي الفراعنة والأشبال في مباراة حاسمة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والتشويق.

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مباراة منتخب مصر والمغرب اليوم في أولمبياد باريس 2024

مباراة منتخب مصر ضد المغرب في أولمبياد باريس 2024

يأتي هذا اللقاء بعد مشوار حافل بالنجاحات والإنجازات لكلا المنتخبين، حيث تمكن المنتخب المصري بقيادة روجيرو ميكالي من بلوغ الدور نصف النهائي بعد عروض قوية، بينما تألق المنتخب المغربي بقيادة طارق السكتيوي ووصل إلى نفس الدور. وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة كونها تجمع بين جارتين عربيتين تربطهما علاقات رياضية قوية، مما يزيد من حدة التنافس وشغف الجماهير العربية بمتابعة هذا الحدث الكروي الكبير.

وستشهد المباراة التي ستقام في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، منافسة شرسة بين اللاعبين المصريين والمغاربة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية. وتأتي هذه المباراة بعد أن قدم كلا المنتخبين أداءً مميزًا طوال البطولة، مما يجعل التوقعات تشير إلى مباراة قوية ومثيرة، خاصة وأن كلا الفريقين يمتلك مجموعة من اللاعبين الموهوبين والشباب الذين أثبتوا جدارتهم في البطولة.

وستكون أعين الجماهير العربية والعالمية متجهة نحو هذه المباراة التاريخية، حيث يتطلع الجميع إلى مشاهدة مباراة كروية ممتعة ومثيرة، وتشجيع منتخب بلاده للفوز وحصد الميدالية البرونزية.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب في أولمبياد باريس 2024

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية نحو مباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024، والتي ستقام لتحديد المركز الثالث. وحرصًا من القنوات الرياضية على تقديم هذه المواجهة الحماسية للجماهير، ستنقل المباراة عبر عدد من القنوات المجانية والمشفرة. ومن أبرز القنوات المجانية التي ستنقل المباراة: القناة المغربية الرياضية، والقناة السادسة الشبابية الجزائرية، وقناة الكاس القطرية. كما ستنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس المباراة عبر قناتها المشفرة bein sports1hd.

جدول الترددات

يمكن للجماهير العربية متابعة مباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024 عبر مجموعة من القنوات الرياضية. وتُعد القنوات المغربية والجزائرية والقطرية من أبرز القنوات المجانية التي ستنقل المباراة، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورتس 1 المشفرة. ويمكن ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية لمشاهدة المباراة:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل التصحيح القناة المغربية الرياضية نايل سات 11474 عمودي 2/3 القناة السادسة الشبابية الجزائرية نايل سات 11474 عمودي 2/3 bein sports xtra hd نايل سات 12604 - 11054 أفقي 27500 قناة الكاس القطرية نايل سات 11919 أفقي 27500

معلق مباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024

أوكلت الشبكة القطرية مهمة التعليق على هذه المباراة الحاسمة للمعلق اليمني حسن العيدروس، الذي سيتولى تغطية أحداث اللقاء عبر قنوات بي إن سبورتس 1، بي إن 4K، وبي إن سبورتس إكسترا 2.

موعد مباراة منتخب مصر والمغرب في صراع الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024



سيكون عشاق الكرة العربية على موعد مع مواجهة نارية بين منتخبي مصر والمغرب يوم الخميس 8 أغسطس 2024، حيث يلتقي الفريقان في مباراة تحديد المركز الثالث في أولمبياد باريس 2024. وستُقام المباراة على ملعب لا بوجوار، حيث ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والسابعة مساءً بتوقيت المغرب.

التشكيل المتوقع لمصر أمام المغرب في أولمبياد باريس 2024



يلعب منتخب مصر بطريقة 4-3-3، ومن المتوقع أن يتكون التشكيل الأساسي من:

حراسة المرمى حمزة علاء خط الدفاع كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد عيد خط الوسط محمد النني - محمد شحاتة - محمود صابر خط الهجوم أحمد سيد زيزو - أسامة فيصل - إبراهيم عادل



التشكيل المتوقع للمغرب أمام مصر في أولمبياد باريس



بنفس الطريقة يلعب منتخب المغرب الشقيق، 4-3-3 مقدما مستويات مميزة، ومن المتوقع أن يتكون التشكيل من:

حراسة المرمى منير المحمدي خط الدفاع مهدي بوكامير - أسامة العزوزي - زكريا الواحدي - أشرف حكيمي خط الوسط أسامة تارجالين - أمير ريتشاردسون - إلياس بن صغير خط الهجوم سفيان رحيمي - عبد الصمد الزلزولي - إلياس أخوماش

مشوار المنتخبين العربيين في البطولة

قدم المنتخب المصري أداءً مميزًا في البطولة، وتمكن من الوصول إلى نصف النهائي حيث واجه منتخب فرنسا في مباراة مثيرة امتدت إلى الأشواط الإضافية، لكنه خسر في النهاية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

على الجانب الآخر، لم يكن حال منتخب المغرب مختلفًا كثيرًا عن نظيره المصري. فقد وصل المنتخب المغربي إلى نصف النهائي بعد فوزه الكبير على الولايات المتحدة في ربع النهائي برباعية نظيفة، لكنه خسر أمام إسبانيا في نصف النهائي بنتيجة هدفين لهدف.

