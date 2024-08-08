نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تابع لحظة بلحظة بث مباشر مباراة مصر والمغرب اليوم الخميس في كرة قدم أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الملايين اليوم الخميس 8-8-2024 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة مصر ضد المغرب في الدور نصف النهائي بأولمبياد باريس 2024، والمنافسة على الميدالية البرونزية، بالإضافة إلى لقاء طرابزون سبور المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه مع رابيد فيينا النمساوي، في التصفيات التأهيلية (3) بالدوري الأوروبي.

تتابع دوت الخليج لحظة بلحظة كل جديد وتطور قبل بدء الباراة، المزمع أن تجمع منتخب مصر الوطني تحت سن 23 ومثيله المغربي، في بث مباشر حصري.

موعد مباراة منتخب مصر والمغرب الأوليمبي

موعد مباراة منتخب مصر والمغرب الأوليمبي



تبدأ مباراة مصر والمغرب اليوم في إطار تحديد المركزين الثالث والرابع في منافسات كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ستكون تلك المباراة إعادة لنهائي بطولة إفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت بين الفريقين في المغرب وانتهت بفوز المنتخب المغربي في الوقت الإضافي أيضًا، يذكر أن منتخب مصر سيلعب دون مدافعه عمر فايد الذي طرد في المباراة السابقة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر والمغرب نايل سات

وتستطيعون مشاهدة مباراة مصر والمغرب مباشرة على القنوات الناقلة للمباراة على القمر نايل سات بالتعليق العربي عبر القنوات التالية.

قناة bein sport xtra

قناة الرياضية المغربية

قناة الرابعة العراقية.

قناة الرياضية الكويتية

قناة السادسة الجزائرية

تطبيق TOD المدفوع.

تطبيق بي إن كونكت للمشتركين.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب

ومن المتوقع أن تقوم قناة المغربية الرياضية بنقل مباراة مصر والمغرب على شاشتها بشكل بشكل مباشر على القمر نايل سات، ويمكنكم ضبط تردد القناة عبر التالي: