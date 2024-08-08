المصري يطارد ثنائي الأهلي وبيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس مسؤولو النادي المصري جدية التعاقد مع اللاعبين كريم نيدفيد وأحمد بوبو خلال فترة الانتقالات الصيفية.

المصري يستهدف نيدفيد وبوبو

يهدف المصري إلى تعزيز صفوفه بلاعبين ذوي خبرة وكفاءة، ويعتبر الثنائي من الخيارات القوية المتاحة أمام الإدارة في هذه الفترة.

يتمتع كريم نيدفيد، لاعب النادي الأهلي بأداء متميز في وسط الملعب، بينما يبرز أحمد بوبو، لاعب نادي بيراميدز، كخيار هجومي محتمل بفضل سرعته وقدراته في تسجيل الأهداف.

يسعى النادي المصري للاستفادة من خبرات وقدرات هؤلاء اللاعبين لتعزيز تشكيلته للموسم المقبل.

من المتوقع أن تحسم الخيارات النهائية بناء على المفاوضات والاتفاقات مع الأندية واللاعبين.