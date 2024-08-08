نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة غيابات المصري أمام البنك الأهلي بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتقد المصري البورسعيدي جهود ستة لاعبين من الفريق في مواجهة البنك الأهلي بالدور الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر.

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء غدا الجمعة الموافق التاسع من اغسطس والمقرر إقامتها على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

وجاءت قائمة غيابات الفريق البورسعيدي لمواجهة البنك الأهلي كالتالي: فخر الدين بن يوسف واحمد عيد واسلام عطيه والنيجيري ليستويل وأحمد منصور والحارس عصام ثروت وذلك لأسباب مختلفة.

ويسعي الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر لسد العجز القائم في تشكيله الفريق بعد هذه الغيابات مما يصعب عليه مواجهة البنك الأهلي.

تضم قائمة الغيابات هؤلاء اللاعبين الاساسين الذي يتم الاعتماد عليهم بشكل دائما في المباريات خاصة ان الجهاز الفني يسعي للفوز بهذه المباراة لضمان التأهل للمرحلة المقبلة في بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات دوري نايل.