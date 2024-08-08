عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة المغرب في أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة المغرب في المباراة التي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب "لا بوجوار" في إطار لقاء تحديد المركز الثالث بأولمبياد باريس 2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مصر والمغرب في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مصر الرسمي لمواجهة المغرب أولمبياد باريس

حراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع: محمد شحاتة، محمد طارق، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس

خط الوسط: محمد النني، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر

خط الهجوم: أسامة فيصل، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد المغرب في أولمبياد باريس

يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد المغرب مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.