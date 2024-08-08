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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة أبو قير للأسمدة في إطار مباريات كأس مصر.

تشكيل بيراميدز لمواجهة أبو قير في كأس مصر

ويحل أبو قير للأسمدة ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الخميس، على استاد الدفاع الجوي في إطار دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - محمود دونجا

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - عبد الرحمن جودة - أحمد فتحي - صامويل أومسا - إسلام عيسى - يوسف أسامة نبيه. - محمد رضا بوبو - فخري لاكاي - دودو الجباس