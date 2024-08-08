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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، هدف المغرب الثالث في شباك مصر بعد انطلاق عشر دقايق من الشوط الثاني من المباراة.

المغرب يسجل الهدف الثالث في مرمى مصر

وسجل عبد الصمد الزلزولي أولى أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وعزز سفيان رحيمي بثاني أهداف المغرب ضد مصر في الدقيقة السادسة والعشرون من عمر اللقاء.

وأضاف بلال الخنوس ثالث الأهداف في الدقيقة الواحدة والخمسين من عمر المباراة ببراعة في شباك حمزة علاء.

ودخل منتخب المغرب بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: منير المحمدي.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، أكرم نقاش، مهدي بوكامير، زكريا الواحدي.

خط الوسط: أسامة تارجالين، ريتشاردسون، بلال الخنوس.

خط الهجوم: سفيان رحيمي، إلياس أخوماش، عبد الصمد الزلزولي.

بينما دخل مصر بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد شحاتة، محمد طارق، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد النني، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر.

خط الهجوم: أسامة فيصل، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل.