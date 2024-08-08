عاجل.. جوميز يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة زد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب البرتغالي جوزيه جوميز عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة زد بعد قليل ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل.

تشكيل الزمالك لمواجهة زد

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه زد بعد قليل في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد زد على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس وتنقل قناة أون تايم سبورتس 2 حصريا اللقاء.

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة زد في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة دوري نايل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – ناصر ماهر

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – سيد عبد الله “نيمار”

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي ومحمد السيد ومحمد عاطف ومهاب ياسر وحازم أسامة وسامسون أكينيولا وناصر منسي.