نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سموحة أمام الأهلي في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الأهلى المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاء التشكيل كالآتى:

تشكيل سموحة أمام الأهلي في دوري "نايل"

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، بركات حجاج، جاستيس ارثر، ابوبكر ليادى.

خط الوسط: أحمد خالد، محمد كناريا، عمرو قلاوه، طارق علاء، دوكو دودو.

خط الهجوم: حسام حسن.

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة بينما يتصدر الأهلى المسابقة برصيد 78 نقطة.