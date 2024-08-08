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تشكيل سموحة أمام الأهلي في دوري "نايل"

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الأهلى المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز. 

وجاء التشكيل كالآتى: 

تشكيل سموحة أمام الأهلي في دوري "نايل" 

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، بركات حجاج، جاستيس ارثر، ابوبكر ليادى.

خط الوسط: أحمد خالد، محمد كناريا، عمرو قلاوه، طارق علاء، دوكو دودو.

خط الهجوم: حسام حسن. 

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة بينما يتصدر الأهلى المسابقة برصيد 78 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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