نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مثير من مشجع الأهلي للاعبه المفضل إمام عاشور قبل انطلاق مواجهة سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سموحة بعد قليل في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ٢٤ لبطولة الدوري الممتاز.

طلب مثير من مشجع الأهلي للاعبه المفضل إمام عاشور قبل انطلاق مواجهة سموحة

وتواجدت جماهير الأهلي في مدرجات برج العرب بالإسكندرية، حيث رجت الاستاد بالهتافات لمؤازرة الفريق الأحمر قبل وقت قليل يفصله عن حصد اللقب بشكل رسمي.

ورفع أحد جماهير الأهلي ومحبي إمام عاشور لافتة مكتوب عليها: "ياايمووووه ياااا حراااااق أنا بحبك أووي وحيات كتاليا عاوز اتصور معاك واخد التيشيرت بتاعك".

وجاء تشكيل الأهلي أمام سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وكريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور ورضا سليم وحسين الشحات.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على دكة البدلاء:

مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمد هاني ومحمد عبد الله وأحمد عابدين وآدم ريندروف.

بينما جاء تشكيل سموحة كالآتى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، بركات حجاج، جاستيس ارثر، ابوبكر ليادى.

خط الوسط: أحمد خالد، محمد كناريا، عمرو قلاوه، طارق علاء، دوكو دودو.

خط الهجوم: حسام حسن.

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة بينما يعتلي الأهلى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 78 نقطة.