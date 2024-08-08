"مصر متعوّدة".. لعنة الـ "6" تُصيب جيل ميكالي في الأولمبياد

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى منتخب مصر الأولمبي، خسارة قاسية على يد المغرب بستة أهداف دون مقابل، في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الحالية “أولمبياد باريس”.

خسارة ثقيلة جديدة تضاف لتاريخ مصر في الأولمبياد

أضاف منتخب مصر، خسارة ثقيلة جديدة لتاريخ مشاركاته في الأولمبياد بعد سقوطه المدوي على يد المغرب اليوم بسداسية نظيفة، حيث فشلت محاولة “الفراعنة” الصغار لحصد ميدالية أولمبية أولى.

وخسر منتخب مصر، دور نصف نهائي أولمبياد باريس على يد فرنسا 3-1، بينما سقط المغرب على يد إسبانيا 2-1، ليتقابل الطرفان الخاسران في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

منتخب مصر يخسر 6-0 للمرة الثالثة عندما يصل نصف نهائي الأولمبياد

قدم منتخب مصر بقيادة البرازيلي ميكالي، مشوارًا جيدًا ووصل إلى دور نصف نهائي الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي أمستردام 1928 وطوكيو 1964.

ورغم الخسارة في نصف النهائي أمام فرنسا صاحبة الأرض، إلا إن الفراعنة كانوا على أعتاب كتابة تاريخ جديد بالمنافسة على الميدالية البرونزية الأولى للعرب في الأولمبياد.

واستيقظ لاعبو مصر، من حلم البرونزية على واقع الخسارة الثقيلة أمام المغرب بملعب “لا البوجوا”، بنتيجة ستة أهداف دون مقابل.

مباراة مصر والمغرب

وتكمن المفارقة في إن منتخب مصر كرر سيناريو دورتي 1928 و1964 عندما تأهل إلى قبل نهائي أولمبياد باريس، وخسر بنتيجة 6-0 في تلك النسختين.

هُزم منتخب مصر، أمام الأرجنتين 6-0 في أولمبياد أمستردام 1928، وبنفس النتيجة خسر من المجر في طوكيو 1964 بالدور قبل النهائي.

وفشل منتخب مصر، للمرة الثالثة في منافسته على الميدالية البرونزية في الأولمبياد فقد هُزم 11-3 من إيطاليا في أمستردام 1928، قبل الخسارة 3-1 على يد ألمانيا الغربية في طوكيو 1964، وأخيرًا السقوط المدوي 0-6 أمام المغرب بأولمبياد باريس 2024.