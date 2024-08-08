عاجل.. الزمالك يفسخ عقد موتيابا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على فسخ عقد الأوغندي جمال موتيابا بالتراضي بناء على رغبة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

فسخ عقد موتيابا

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن قرار مجلس إدارة النادي الأبيض بشأن الأوغندي جمال موتيابا لاعب الفريق الأبيض.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الزمالك قرروا إنهاء عقد الأوغندي جمال موتيابا القادم من صفوف من كامبالا سيتي الأوغندي خلال الفترة الماضية من الانتقالات الشتوية.

واختتم المصدر تصريحاته مشيرا إلى أن قرار مسؤولي الزمالك يأتي بناءً على رغبة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز الذي طلب توجيه الشكر إلى اللاعب.

وعلم موقع دوت الخليج الرياضي أن الأوغندي جمال موتيابا قام بتوقيع مخالصة مالية مع نادي الزمالك بعد حصوله على مستحقاته المالية.

وفي سياق آخر يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه زد بعد قليل في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.