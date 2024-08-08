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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات مفاوضات نادي برشلونة للتعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي الإنجليزي.

آخر تطورات عودة كانسيلو إلى برشلونة

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فأن كانسيلو يريد العودة من جديد إلى صفوف الفريق الكتالوني، واللاعب يضغط من أجل ذلك.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن النادي الكتالوني يُرحب بعودة اللاعب البرتغالي، لكن على سبيل الإعارة فقط وليس البيع النهائي.

وأوضحت أن مانشستر يريد انتقال نهائي لكانسيلو إلى برشلونة، لكن النادي الكتالوني لا يقبل على الإطلاق.

وأشارت إلى أن المواقف متباعدة في الوقت الحالي بين إدارة الناديين بشأن اللاعب البرتغالي.

وشددت الصحيفة الإسبانية، إلى أن كانسيلو يثق أنه سيتم الوصول إلى حل نهائي قبل غلق سوق الميركاتو الصيفي.