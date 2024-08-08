برشلونة يؤجل تقديم صفقته الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية إسبانية الضوء على قرار برشلونة الإسباني بتأجيل تقديم نجمه الجديد داني أولمو والذي كان مقرر لها يوم غد الجمعة.

برشلونة يؤجل تقديم أولمو

ألمحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة اتخذ القرار بتقديم أولمو كلاعب جديد في الفريق في مباراة كأس خوان جامبر والذي سيكون ضد موناكو الفرنسي يوم الإثنين المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه من المنتظر أن يعلن برشلونة بشكل رسمي عن التعاقد مع أولمو عبر الموقع الرسمي ومختلف المنصات يوم الجمعة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يرى أن تقديم أولمو يوم مباراة خوان جامبر سيعني الكثير بسبب كونه عامل جذب للجماهير.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة حسم صفقة التعاقد مع أولمو من لايبزيج الألماني ويستعد أولمو للخضوع للفحوصات الطبية التقليدية في النادي الكتالوني تمهيدًا للتوقيع على العقود بشكل رسمي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة توصل إلى اتفاق تبلغ قيمته 62 مليون يورو من أجل التعاقد مع أولمو من لايبزيج بواقع 55 مليون يورو كمبلغ ثابت، ومتغيرات بقيمة 7 مليون يورو على أن يوقع أولمو عقدًا مدته ست سنوات يبقى بموجبه في برشلونة حتى يونيو 2030.