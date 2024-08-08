نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة كريم فؤاد بعد إصابته أمام سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة قوية في مباراة فريقه اليوم أمام سموحة.

إصابة كريم فؤاد بكدمة في الركبة

لم يتمكن كريم فؤاد من استكمال اللقاء ليغادر الملعب في الدقيقة 11 ويحل زميله محمد هاني بديلًا له.

وجاءت إصابة كريم فؤاد بكدمة في الركبة حسب ما كشف عنه طبيب النادي الأهلي، وفقًا للتشخيص المبدئي.

ويخضع كريم فؤاد لأشعة على الركبة غدًا الجمعة للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها وتحديد حجمها.

ويلتقي الأهلي حاليًا مضيفه سموحة على استاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة 24 لمسابقة الدوري الممتاز.