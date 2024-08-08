الارشيف / الرياضة

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة كريم فؤاد بعد إصابته أمام سموحة

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. يكشف حجم إصابة كريم فؤاد بعد إصابته أمام سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة قوية في مباراة فريقه اليوم أمام سموحة.

إصابة كريم فؤاد بكدمة في الركبة

لم يتمكن كريم فؤاد من استكمال اللقاء ليغادر الملعب في الدقيقة 11 ويحل زميله محمد هاني بديلًا له.

وجاءت إصابة كريم فؤاد بكدمة في الركبة حسب ما كشف عنه طبيب النادي الأهلي، وفقًا للتشخيص المبدئي.

ويخضع كريم فؤاد لأشعة على الركبة غدًا الجمعة للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها وتحديد حجمها.

ويلتقي الأهلي حاليًا مضيفه سموحة على استاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة 24 لمسابقة الدوري الممتاز.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

Advertisements

قد تقرأ أيضا