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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، آخر تطورات مستقبل البرازيلي فيتور روكي، مهاجم نادي برشلونة مع الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تم اتخاذ القرار.. رحيل نجم برشلونة في الميركاتو الصيفي

وقال الصحفي الإسباني لويس ميغيل سانز أن هناك اجتماع وشيك بشأن مستقبل فيتور روكي في برشلونة. تم اتخاذ قرار الرحيل تقريبًا.

وأضاف:" سيجتمع وكيل اللاعب خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة مع إدارة البلوغرانا للتعرف بشكل مباشر على نوايا النادي وبالتالي اتخاذ القرار الأفضل لجميع الأطراف".

وأكمل:" المهاجم البرازيلي في الخارج أكثر من الداخل، هناك خيارات بيع وأعارة على الطاولة".

وأوضح، أنه وصل روكي عرضٌ من السعودية، حاول الهلال عبر وسطاء الحصول على خدمات البرازيلي وسيوافق برشلونة على تفعيل العملية لكن اللاعب رفض.

وأتم تصريحاته قائلًا:" هناك اهتمام على الطاولة من عدة فرق أوروبية لإعارة اللاعب. لقد كثر الحديث عن لاتسيو، رغم أنه حتى الآن لا توجد تحركات جدية وهناك أندية في الدوري الإسباني مثل بيتيس تنتظر ما قد يحدث. لقد طلبه بورتو أيضًا ويرغب في تضمين خيار شراء غير إلزامي".