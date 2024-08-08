دي خيا يقترب من الانتقال إلى الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب الحارس الإسباني الدولي ديفيد دي خيا من العودة إلى الملاعب من جديد عبر بوابة فيورنتينا الإيطالي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإسبانية، فإن فيورنتينا أتم الاتفاق مع الإسباني ديفيد دي خيا على الانضمام إلى صفوف الفريق لمدة موسم مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وأكدت التقارير أن الفريق الإيطالي اتفق مع دي خيا علي حصوله على راتب 3 مليون يورو، تمهيدًا للانتقال إلي صفوف الفريق خلال الميركاتو الحالي.

فيورنتينا يقترب من ضم دي خيا

وكانت تقارير صحفية سابقة، قد أشارت إلي تلقي الحارس الإسباني البالغ من العمر 33 عامًا العديد من العروض الأوروبية والسعودية لضمه.

والجدير بالذكر أن دي خيا رحل عن صفوف مانشستر يونايتد عام 2023، بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

وانتقل دي خيا إلي صفوف اليونايتد عام 2011 قادمًا من اتلتيكو مدريد الإسباني بمقابل 25 مليون يورو.

وشارك الحارس الإسباني مع المان يونايتد في 545 مباراة رسمية، حيث نجح فى أن يحافظ على نظافة شباكه في 190 مباراة.