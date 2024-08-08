نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف عالمي.. الزمالك يفوز على نادي زد بهد محمد عاطف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل محمد عاطف جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هدف التقدم للفريق الأبيض في الوقت القاتل من عمر مباراة فريقه أمام زد.

هدف محمد عاطف

وتقدم محمد عاطف بالهدف الأول لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الدقيقة 89 من عمر وزمن الشوط الثاني.

واستلم محمد عاطف تمريرة حاسمة ليراوغ مدافع زد ويسدد الكرة بالقدم اليسرى أقصى يمين مرمى عمرو حسام حارس الفريق الصاعد حديثا لدوري نايل.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حاليا منافسه زد على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

واحتسب حكم مباراة الزمالك وزد أربعة دقائق وقت محتسب بدلًا من الضائع في المباراة التي تقرب من النهاية بفوز الأبيض بثلاثة نقاط جديدة.