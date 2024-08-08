نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| سر الانهيار ورسالته للمصريين.. أولى تصريحات النني بعد السقوط المدوي أمام المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد النني قائد وسط منتخب مصر الأولمبي، على الخسارة الثقيلة أمام المغرب بسداسية نظيفة في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا بالعاصمة الفرنسية، باريس.

النني: الخسارة أمام المغرب لم تكن متوقعة بهذه النتيجة

قال النني في تصريحاته عقب فشل التتويج بالبرونزية، إن الخسارة لم تكن متوقعة بهذه النتيجة، حيث كان يطمح لاعبو المنتخب الأولمبي للفوز وحصد الميدالية ولكن الإجهاد الشديد نال من اللاعبين.

وأوضح النني، إن اللياقة البدنية مطلوبة في مثل هذه المنافسات ولعب مباراة كل 3 أيام والسفر بين المدرب كان أمرًا مرهقًا للغاية.

وأضاف النني: “كنا نتطلع للعودة في الشوط الثاني لكن شباكنا استقبلت الهدف الثالث الذي كان بمثابة ضربة قاضية ثم انهارنا بعد ذلك”.

وواصل النجم المنتقل حديثًا لصفوف الجزيرة الإماراتي: “نعتذر للمصريين، لم نكن نتمنى إنهاء المشوار بهذه الطريقة خاصةً بعدما بذلنا كل ما لدينا وحققنا إنجاز الوصول إلى نصف النهائي”.