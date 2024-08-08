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محمد مجدي أفشة أفضل لاعب خلال مواجهة سموحة

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أحمد جودة - القاهرة - حصل محمد مجدي أفشة لاعب النادي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سموحة بالدوري الممتاز والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدف دون رد.

محمد مجدي أفشة أفضل لاعب خلال مواجهة سموحة

وسجل أفشة هدف الأهلي القاتل في الدقيقة ٩٥ بعد تمريرة رائعة من زميله عمر كمال عبد الواحد.

وتسلم أفشة جائزة أفضل لاعب في المباراة من مندوب رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتوج الأهلي مساء اليوم بلقب الدوري المصري للمرة الثانية تواليًا وال٤٤ في تاريخه.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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