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أحمد جودة - القاهرة - حصل محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سموحة بالدوري الممتاز والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدف دون رد.
محمد مجدي أفشة أفضل لاعب خلال مواجهة سموحة
وسجل أفشة هدف الأهلي القاتل في الدقيقة ٩٥ بعد تمريرة رائعة من زميله عمر كمال عبد الواحد.
وتسلم أفشة جائزة أفضل لاعب في المباراة من مندوب رابطة الأندية المصرية المحترفة.
وتوج الأهلي مساء اليوم بلقب الدوري المصري للمرة الثانية تواليًا وال٤٤ في تاريخه.