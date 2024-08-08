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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن ميلان يسعي بقوة للحصول على خدمات الإنجليزي تامي إبراهام مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ميلان يتحرك لحسم صفقة التعاقد مع نجم روما

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فأن مسؤولي الروسونيري يعملون على حسم صفقة التعاقد مع إبراهام خلال الميركاتو الصيفي.

ويُعد التعاقد مع المهاجم الإنجليزي، أحد مطالب فونسيكا مدرب النادي الإيطالي، الذي يريد حسم صفقة مهاجم روما خلال أسرع وقت ممكن.

وكان ميلان قد حسم أولى صفقاته الصيفية بعد التعاقد مع ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني وقائد منتخب الإسباني الفائز بكأس أمم أوروبا 2024.