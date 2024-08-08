نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات خاصة لثلاثي الزمالك بعد لقاء زد في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدى مهاب ياسر وحازم أسامة وحسن ابو المعاطي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة عقب انتهاء مباراة الأبيض أمام زد التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تدريبات خاصة لثلاثي الزمالك بعد لقاء زد في الدوري



وخاض اللاعبون فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق بناء على طلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق في ظل عدم مشاركتهم في اللقاء.



وفاز الزمالك على زد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 55 نقطة.

