نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر أبو العز يكشف سبب غياب ثلاثي الزمالك عن لقاء زد في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف عمرو أبو العز المدير الإداري لفريق الزمالك عن غياب مصطفى شلبي وناصر منسي ثنائي الأبيض عن مباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

عمر أبو العز يكشف سبب غياب ثلاثي الزمالك عن لقاء زد في الدوري

وحصل مصطفى شلبي وناصر منسي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة زد التي أقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري.



وفاز الزمالك على زد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي،، ليرفع الأبيض رصيده إلى 55 نقطة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

