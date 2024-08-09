نجم الاهلي السابق يكشف أسباب خسارة منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب بالأولمبياد

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق عن أسباب هزيمة منتخب مصر الأولمبي الكارثية بسداسية نظيفة في أولمبياد باريس وخسارة المركز الثالث.

أسباب خسارة منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب بالأولمبياد

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "مستوى لاعبي منتخب مصر الأولمبي رائع وأبهروني في المباريات الماضية ولكن هم مجهدون جدا بشكل غير طبيعي وهو نفس الجيل الذي خسر من المغرب بنهائي كأس أمم إفريقيا للشباب رغم الفوز ولكن عادوا بهدفين بعد طرد محمود صابر".

وتابع: "لماذا لم يتم اعداد منتخب مصر الأولمبي بشكل أفضل ؟ وتفاجئنا بوجود هذه الأسماء ولا يعلم الشعب المصري الكثير منهم رغم أنه من ٣٠ سنة لو سالنا مين رايح المنتخب الأولمبي كانوا هيقولوا أسماء من الأهلي والزمالك".

واختتم: "فوز المغرب أمام مصر بهذه النتيجة ليس صدفة ويجب التحضير والتناسق بين منظومتين واستغلال الأشخاص الذين يمتلكوهم من اتحاد وعلاقات ومكانة بالدولي أو الإفريقي ومنظومة اخرى لا تفعل ومنظومة تهتم بكوادر المدربين واللاعبين وهي ما أدت لحلول المغرب رابع العالم والثالث بالأولمبياد ولذلك يجب الاهتمام بالكوادر المحلية وليس الحل بجلب الأجانب فقط وكل الاحترام لروجير مكالي".