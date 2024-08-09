نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب الأهلي السابق يعلق على تسجيل أفشة للأهداف الحاسمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق عن أسباب نجاح وفوز المارد الأحمر بجميع البطولات التي ينافس عليها رغم صعوبة المنافسين والظروف المحيطة.

هذا سر تسجيل أفشة للأهداف الحاسمة مع الأهلي

وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بينه وبين ربنا حاجة كويسة يعني سجل القاضية ممكن بمباراة الزمالك وبيراميدز وأمام سموحة أمس وكان سبب الفوز على سيراميكا كليوباترا بالدور الأول ودي 3 مباريات بتسع نقاط مهمين جدا".

وتابع: "محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يستاهل المكافأة الربانية بهدفه المهم أمام سموحة بمباراة التتويج بالدوري وهو شخص كويس وأبيض من جوه ولكن يجب الاستمرارية".

واختتم: "كرة القدم لازم يكون مستواك ثابت والاستمرارية مهمة وكل يوم تحط أهداف وتارجت لنفسك وشئ تريد الوصول له وأنا متأكد أنه يوجد مدربين تنمية بشرية ومعد ذهني خاص للاعبي الدوريات الأجنبية ليجدد له الدوافع ويقول له حققت هذا الرقم ويفكر كيف يحقق أرقام مميزة أخرى وأبرز مثال ميسي ورونالدو والمحافظة على مكانتهم ولكن الوقت الحالي عندما يسجل هدف أو يقدم مباراة جيدة لا يريد أن يتحدث أحد معه".

