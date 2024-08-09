نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مهاجم برايتون ينتقل إلى شتوتجارت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح شتوتجارت في حسم صفقة انتقال المهاجم الألماني دينيز أونداف في الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادا لخوض المنافسات المقبلة للموسم الجديد 2024-2025.

حيث أعلن النادي الألماني عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع دينيز أونداف قادما من برايتون الإنجليزي بمقابل 30 مليون يورو.

ووقع المهاجم الألماني على عقود انتقاله صباح اليوم إلى شتوتجارت حتى يونيو 2027، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

شتوتجارت يتعاقد مع مهاجم برايتون الإنجليزي

وتحدث دينيز أونداف للموقع الرسمي لنادي شتوتجارت، قائلا "كانت أمنيتي دائما البقاء مع في إف بي، إنه شعور رائع الآن بعد انتهاء الانتظار وعودتي إلى هنا، أنا أتطلع للفريق، وأتطلع للنادي، وأتطلع للجماهير".

والجدير بالذكر أن المهاجم الألماني انتقل الموسم الماضي إلى شتوتجارت على سبيل الإعارة من برايتون الإنجليزي.

وقدم دينيز أونداف البالغ من العمر 28 عاما مستوى لافت للنظر مع الفريق الألماني الموسم المنقضي، حيث شارك في 33 مباراة أحرز خلالهم 19 هدفا، وصنع 9 تمريرات حاسمة.