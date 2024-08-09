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أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة منتخب فرنسا وإسبانيا اليوم في نهائي أولمبياد باريس 2024

بث مباشر مباراة منتخب فرنسا وإسبانيا اليوم في نهائي أولمبياد باريس 2024.. يشهد ملعب بارك دي برينس "حديقة الأمراء" مساء اليوم الجمعة مواجهة نارية تجمع بين عملاقي كرة القدم الأوروبية، فرنسا وإسبانيا، في نهائي دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

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بث مباشر مباراة منتخب فرنسا وإسبانيا اليوم في نهائي أولمبياد باريس 2024

مباراة منتخب فرنسا وأسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024

وتأتي هذه المباراة التاريخية بعد مشوار حافل بالنجاحات والإثارة لكلا المنتخبين، حيث تمكن المنتخب الفرنسي من الوصول إلى النهائي بعد تغلبه على منتخب مصر في نصف النهائي، بينما تأهل المنتخب الإسباني على حساب المنتخب المغربي. وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة كونها تجمع بين فريقين يتمتعان بتاريخ عريق في كرة القدم، مما يزيد من حدة التنافس وشغف الجماهير بمتابعة هذا الحدث الكروي الكبير.

وستكون الأنظار متجهة نحو باريس، حيث يسعى المنتخب الفرنسي المضيف إلى تحقيق حلم الفوز بالميدالية الذهبية على أرضه ووسط جمهوره، وهو إنجاز لم يتحقق منذ عام 1984. من جهة أخرى، يأمل المنتخب الإسباني في تكرار إنجاز عام 1992 وحصد الميدالية الذهبية للمرة الثانية في تاريخه. وتعد هذه المباراة النهائي الأوروبي الأول في الأولمبياد منذ 32 عامًا، مما يزيد من أهميتها وقيمتها التاريخية.

وستشهد المباراة مواجهة قوية بين تشكيلتين يمتلكان مجموعة من اللاعبين الموهوبين والشباب، حيث يعتمد المنتخب الفرنسي على قوة دفاعه وخطورته الهجومية، بينما يعتمد المنتخب الإسباني على سيطرته على وسط الملعب وتمريراته القصيرة الدقيقة. ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يوصف، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتتويج بالميدالية الذهبية.

موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نهائي أولمبياد باريس 2024



يستعد العالم لمشاهدة قمة كروية تاريخية تجمع بين فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس وستشهد سماء باريس ليلة حافلة بالإثارة، حيث ستنطلق صافرة بداية المباراة على ملعب "حديقة الأمراء" في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس 2024.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية نحو نهائي مثير يجمع بين عملاقي أوروبا، فرنسا وإسبانيا، في أولمبياد باريس 2024. وحرصًا من القنوات الرياضية على تقديم هذه المواجهة التاريخية للجماهير، ستنقل المباراة عبر عدد من القنوات الرياضية. ومن أبرز القنوات التي ستنقل المباراة: بي إن سبورتس إتش دي 1، والقناة السادسة الشبابية الجزائرية، والقناة الرياضية المغربية.

جدول الترددات

يمكن للجماهير العربية متابعة نهائي أولمبياد باريس 2024 بين فرنسا وإسبانيا عبر مجموعة من القنوات الرياضية. وتُعد بي إن سبورتس والقناة السادسة الشبابية الجزائرية والقناة الرياضية المغربية من أبرز القنوات التي ستنقل المباراة. ويمكن ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية لمشاهدة المباراة:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل التصحيح بي إن سبورتس إتش دي 1 نايل سات 12765 أفقي (H) 2/3 القناة السادسة الشبابية الجزائرية نايل سات 11474 عمودي (V) 2/3 القناة الرياضية المغربية نايل سات 11515 عمودي (V) 5/6

معلق مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس



يعلق على أحداث نهائي أولمبياد باريس كل من:

بي إن سبورتس إتش دي 1 سمير اليعقوبي الكاس إتش دي 6 عامر الخوذيري الرياضية المغربية SD/HD محمد العدالي

تشكيل منتخب فرنسا الأولمبي المتوقع أمام إسبانيا



من المتوقع أن يبدأ تييري هنري، مدرب منتخب فرنسا الأولمبي، أمام إسبانيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جيلوم ريستيس.

خط الدفاع: كيليان سيلديليا - لويك بادي - كاستيلو لوكيبا - أدريان تروفيرت.

خط الوسط: أندي ضيوف - يوريس شوتارد - ماجنيس أكليوش.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت - جون ماتيتا - مايكل أوليس.



تشكيل منتخب إسبانيا الأولمبي المتوقع أمام فرنسا



على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ سانتي دينيا، مدرب منتخب إسبانيا الأولمبي، أمام فرنسا بتشكيل مكون من: