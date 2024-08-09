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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات في تعاقد نادي فيورنتينا الإيطالي مع اللاعب الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقًا.

دي خيا يصل إلى فلورنسا تمهيدًا لانضمامه إلى فيورنتينا

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن دي خيا وصل إلى وصل إلى مدينة فلورنسا معقل نادي فيورنتينا من أجل الخضوع إلى الفحص الطبي تمهيدا للإعلان عن تعاقد النادي الإيطالي معه.

ويأتي ذلك التعاقد مع نجم اليونايتد وأتلتيكو مدريد السابق، بعد أن غاب اللاعب عامًا كاملًا بسبب عدم وجود نادي يقتنع بضمه واللاعب يرحب باللعب معه.

وأصبح حارس مرمى الشياطين الحمر سابقًا لاعبًا حرًا منذ انتهاء عقده مع نادي أولد ترافورد في يوليو 2023.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يوقع دي خيا على عقد واحد بقيمة مليون يورو لكل موسم إلى جانب المكافآت، مع إمكانية التمديد لعام آخر براتب مضاعف قدره 2 مليون يورو بالإضافة إلى أي إضافات.