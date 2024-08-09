كابتن فريق الأهلي لتنس الطاولة: مصر تستطيع بكل سهولة تنظيم بطولة دولية للعبة

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد سيد لاشين، كابتن فريق النادي الأهلي لتنس الطاولة أن مصر تستطيع بكل سهولة تنظيم بطولة دولية للعبة تنس الطاولة، كما أشار أن من أبرز أسباب تربع الصين على عرش اللعبة هو القاعدة الكبيرة للاعبين، حيث إن لديهم قرابة الـ5 مليون لاعب مسجل بالاتحاد.

وتحدث الكابتن سيد لاشين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد العصار في برنامج "حوار عن قرب" الذي يذاع على قناة TEN الفضائية، عن بدايته في عالم تنس الطالولة، حيث قال: "كان حبي للعبة منذ صغري، وانطلاقتي الحقيقية كانت من نادي سبورتنج بالإسكندرية".

وعن سؤاله، هل مصر لديها اهتمام بالناشئين في لعبة تنس الطاولة، قال: "لا ليس هناك اهتمام، اللاعب المصري حتى يصل لمستوى اللعب للمنتخب المصري، كل ذلك يكون باجتهاد شخصي، ولدينا لاعب مثل عمر عصر، كان احترافه المبكر وإصراره وعقليته الاحترافية سبب فيما وصل إليه".

وتعليقا على أزمة اللاعب عمر عصر مع الاتحاد المصري لتنس الطاولة، قال الكابتن سيد لاشين: "هو الذي يتواجد في الموقف ويعلم كيف يتصرف، ولكن الأزمة الكبرى في المنظومة، نحن ننفق على اللعبة أكثر من دول كثير، ونحقق نتائج أقل منهم، وهذا يدل أن الإنفاق ليس في مكانه الصحيح.

وأكد الكابتن سيد لاشين، أن مصر تستطيع بكل سهولة تنظيم بطولة دولية للعبة تنس الطاولة، حيث أن مصر تحتل مكانة كبيرة، والاتحاد الدولي يعلم بها جيدا، ولدينا الدكتور علاء مشرف عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الدولي، أعلى سلطة موجودة في الاتحاد، كما أشار أن مصر تنظم أحيانا بطولات ولكن تكون للناشئين.

وعن تربع الصين على عرش لعبة تنس الطاولة، قال الكابتن سيد لاشين: "المنظومة هي سبب تربع الصين على عرش اللعبة، منظومة تنس الطاولة لديهم في منتهى القوة، المدرب لديهم لديه قيمة كبيرة للغاية، اللاعب مهما كانت قيمته ونجوميته لا يستطيع أن يعصي أي أوامر من المدرب، وأيضا القاعدة الكبيرة للاعبين سبب في تصدرهم اللعبة، حيث أن لديهم ما يقرب من 50 مليون لاعب مسجل بالاتحاد".

وتطرق الكابتن سيد لاشين للحديث عن رؤيته لمستقبل لعبة تنس الطاولة في مصر، حيث قال: "مستقبل تنس الطاولة في مصر ليس أفضل شئ، وهذا ما أراه على أرض الواقع، ومن أهم أسباب لذلك أن اللعبة أصبحت مكلفة، وأدواتها زادت أسعارها بشكل كبير، بجانب تكاليف التدريب الخاص