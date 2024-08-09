نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد الجندي يتأهل إلى نهائي الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل اللاعب المصري أحمد الجندي إلى نهائي منافسات الخماسي الحديث في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في باريس. بدأت فعاليات الأولمبياد في 24 يوليو، ومن المقرر أن تختتم في 11 أغسطس الجاري.

أحمد الجندي يتأهل إلى نهائي الخماسي الحديث

تمكن أحمد الجندي من الوصول إلى النهائي بعد أن احتل المركز الأول في نصف النهائي للمجموعة الأولى، حيث تميز أداؤه في مسابقات الليزر رن، وركوب الخيل، والسباحة، والسلاح.

وقد حقق الجندي رقمًا تاريخيًا في هذه البطولة برصيد 1516 نقطة، وهو إنجاز يبرز قدراته الاستثنائية في الخماسي الحديث.

ستقام مباراة النهائي التي سيشارك فيها أحمد الجندي غدًا، السبت، في إطار منافسات الخماسي الحديث.

وتجدر الإشارة إلى أن بعثة مصر قد أحرزت حتى الآن ميدالية واحدة، وهي برونزية في سلاح المبارزة عبر اللاعب محمد السيد.