نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز يوافق على رحيل ثلاثي الزمالك نهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبلغ البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة النادي بموافقته على رحيل ثلاثة لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بسبب عدم الحاجة إلى جهودهم في الموسم المقبل.

جوميز يوافق على رحيل ثلاثي الزمالك

وفقًا لمصدر من الجهاز الفني لنادي الزمالك، فإن جوميز قد أوصى بإبعاد عدد من اللاعبين عن الفريق، ومن بينهم زياد كمال، وذلك بسبب عدم تقديمه مستوى مميز منذ انضمامه من نادي إنبي.

بالإضافة إلى زياد كمال، أشار المصدر إلى أن المدرب جوميز أبلغ إدارة النادي بموافقته على رحيل كل من مهاب ياسر وناصر منسي، حيث اعتبر أنهما ليسا ضمن خطط الفريق في الفترة المقبلة.

يأتي هذا القرار في إطار رغبة المدرب في استقطاب صفقات جديدة لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

من جهة أخرى، بدأ مسؤولو نادي الزمالك مؤخرًا التفاوض مع أشرف بن شرقي بهدف الحصول على خدماته في الفترة الحالية، وذلك في إطار جهودهم لدعم الفريق استعدادًا للموسم المقبل.