نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل إسبانيا الرسمي ضد فرنسا في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف سانتياغو دينيا، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي عن تشكيل فريقه استعدادًا لخوض منافسة نهائي أولمبياد باريس لكرة القدم ضد منتخب فرنسا.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، تشكيل مباراة إسبانيا الرسمي أمام فرنسا في نهائي منافسات أولمبياد باريس لهذه النسخة.

وستلعب أحداث مباراة إسبانيا ضد فرنسا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل إسبانيا الرسمي أمام فرنسا في أولمبياد باريس

حراسة المرمى: أرناو تيناس.

خط الدفاع: مارك بوبيل - إريك جارسيا - ب أو كوبارسي - خوان ميراندا.

خط الوسط: أليكس باين - بابلو باريوس - إيمار أوروز - فيرمين لوبيز - سيرجيو جوميز.

خط الهجوم: آبيل رويز