نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير مصر في فرنسا يطمئن على إجراءات استقبال البعثة البارالمبية بباريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل السفير علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية في باريس، مع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، للاطئنان على ترتيبات السفر واستقبال البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

إجراءات استقبال البعثة البارالمبية بباريس

وتستضيف العاصمة الفرنسية دورة الألعاب البارالمبية خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر، وتشارك مصر ببعثة مكونة من 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن السفير علاء يوسف حرص على الاطئمنان على كافة الترتيبات قبل تحرك البعثة من القاهرة إلى باريس للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية، والتنسيق الكامل في كل ما يخص تفاصيل السفر والوصول والإقامة.

وأوضح مصطفى أن مقدمة البعثة البارالمبية ستغادر إلى باريس يوم 18 أغسطس الجاري بوفد يرأسه عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية ومدير البعثة، وذلك من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالإجراءات الإدارية واستلام مقر الإقامة داخل القرية الأولمبية في باريس.

وأشار مصطفى إلى أن البعثة البارالمبية ستسافر على ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى تشمل مقدمة البعثة يوم 18 أغسطس الجاري، ثم الفوج الأول يوم 21 أغسطس والفوج الأخير يوم 26 أغسطس قبل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية يوم 28 من الشهر الجاري.