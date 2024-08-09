نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منتخب إسبانيا يضيف الهدف الثاني أمام فرنسا في نهائي أولمبياد باريس (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب إسبانيا في تحقيق تقدم مهم على نظيره منتخب فرنسا في نهائي أولمبياد باريس لهذه النسخة 2024.

وجاء هدف التقدم لصالح إسبانيا بأقدام فيرمين لوبيز، نجم اللاروخا ليحول التأخر إلى تقدم بهدفين.

وسجل لوبيز هدف التعادل في الدقيقة الثامنة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة ليعدل النتيجة إلى تعادل إيجابي.

ومن ثم عزز بالهدف بالثاني في الدقيقة الخامسة والعشرون من عمر المباراة.

وسجل ميلوت هدف فرنسا الأول ضد إسبانيا ببراعة في الدقيقة الحادية عشر من عمر المباراة.

ودخل منتخب إسبانيا المباراة بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: أرناو تيناس.

خط الدفاع: مارك بوبل، إيريك جارسيا، ب أو كوبارسي، خوان ميراندا.

خط الوسط: أليخاندرو بينيا، بابلو باريوس.

خط الهجوم: أيمار أوروز، فيرمين لوبيز، سيرجيو جوميز وأبيل رويز