نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منتخب إسبانيا يضرب شباك فرنسا بالهدف الثالث في نهائي أولمبياد باريس (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حوّل منتخب إسبانيا تأخره على فرنسا في الشوط الأول إلى تقدم مهم بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما من عمر نهائي أولمبياد باريس.

وأحرز ميلوت هدف فرنسا الأول أمام إسبانيا في الدقيقة الحادية عشر من عمر المباراة.

وسجل فيرمين لوبيز ثنائية في شباك فرنسا في الدقيقة الثامنة عشر والخامسة والعشرين من عمر اللقاء.

وأردف أليكس باينا بالهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر المباراة.

ودخل منتخب إسبانيا المباراة بالتشكيل التالي