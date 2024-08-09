نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي أولمبياد باريس 2024.. منتخب إسبانيا يمطر شباك فرنسا بثلاثية في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقدم منتخب إسبانيا الأولمبي لكرة القدم، على نظيره المنتخب الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في الشوط الأول من أحداث مباراة نهائي بطولة أولمبياد باريس 2024.

وانطلقت أحداث مباراة منتخب إسبانيا ضد فرنسا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أحداث الشوط الأول من مباراة فرنسا ضد إسبانيا في أولمبياد باريس

وبدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، بمحاولات هجومية من جانب لاعبي منتخب فرنسا، لتسجيل هدف التقدم.

وبالفعل سجل اللاعب إنزو ميلوت نجم منتخب فرنسا، هدف التقدم في شباك حارس المنتخب الإسباني، في الدقيقة 11.

ثم أدرك اللاعب فيرمين لوبيز مهاجم منتخب إسبانيا، هدف التعادل في شباك فرنسا في الدقيقة 18 بأسيست من زميله باينا.

وأضاف لوبيز الهدف الثاني لصالح منتخب إسبانيا، عند الدقيقة 25 من الشوط الأول.

وأحرز بعد ذلك، الهدف الثالث اللاعب أليكس باينا مهاجم منتخب إسبانيا، في الدقيقة 28 من تسديدة لا تصد ولا ترد.