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تشكيل البنك الأهلى لمواجهة المصرى فى بطولة كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة -  

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة المصرى ضمن مباريات دور ال 16 لمسابقة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالى 


حراسة المرمى:أحمد صبحى

خط الدفاع:عاصم صلاح،محمدعبدالغنى،أمير مدحت. 

خط الوسط:عبد العزيز سيد، عماد فتحى، محمد فتحي، سيرجى أكا، احمدمدبولى.

خط الهجوم:كريم بامبو، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى 


حسن شاهين، محمود قاعود، احمد النادرى، جريندو، محمود الجزار، احمد سعيد، احمد ربيع، محمد هلال، ايمن أشرف.
 


موعد مباراة البنك ضد المصري

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء  اليوم الجمعة على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد البنك الأهلي

ومن المقرر أن تذاع  هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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