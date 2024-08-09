نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من طارق يحيى بعد قرار اللجنة الأولمبية بمنحه برونزية رفع الأثقال بأولمبياد لندن 2012 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 دعوة إلى الرباع المصري طارق يحيى لتسلم الميدالية البرونزية التي تأخر حصوله عليها منذ أولمبياد لندن 2012.

أول تعليق من طارق يحيى بعد حصولة على برونزية أولمبياد 2012

جاءت هذه الدعوة بعد تأكد ثبوت تعاطي الرباع الروسي، الحاصل على الميدالية الذهبية، للمنشطات، مما أدى إلى تعديل الترتيب ومنح طارق يحيى الميدالية البرونزية.

وفي تصريحات صحفية، عبر طارق يحيى عن سعادته الكبيرة قائلًا: "أنا سعيد للغاية بما حدث، وفرحتي لا توصف".

وأضاف طارق يحيى: "أستحق التتويج بالميدالية البرونزية، حيث دخلت في آخر محاولة لتحطيم رقم أولمبي خلال دورة لندن 2012. كما أنني سبق وحققت الميدالية البرونزية في بطولة العالم التي أقيمت قبل الأولمبياد بعام".

واختتم طارق يحيى بتوجيه الشكر إلى شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، ولجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية، والاتحاد المصري لرفع الأثقال، على الجهود الكبيرة التي بذلوها لضمان منحه الميدالية الأولمبية المستحقة.