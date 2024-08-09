الريان يفتتح دوري نجوم أوريدو القطري بالفوز على أم صلال

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح نادي الريان مباريات الموسم الجديد بدوري نجوم أوريدو "الدوري القطري الممتاز" وأمام جماهير وعلى أرضية ملعبه بإستاد أحمد بن علي بالفوز على ضيفه أم صلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي إنتهت قبل قليل.

الريان يفتتح دوري نجوم أوريدو بالفوز على أم صلال

الريان بقيادة بويا أسباجي بدأ اللقاء بتشكيل أساسي مكون من:

فهد يونس "حارس مرمى" - مراد ناجي - حازم شحاتة - جوليان أريال - ديفيد جارسيا - جابرييل بيريرا - أندري أمارو -رودريجو ماتشادو - خالد بن سبعه - تياجو هينريك - روجر كروج.

بينما جلس على مقاعد بدلاء الريان:

سامي بلدي "حارس مرمى" - فهد القصيمي "حارس مرمى" - عبدالعزيز حاتم - رودريجو تباتا - أحمد المنهالي عادل بدر - تميم منصور - عبدالرحمن محمد - محمد عبدالفتاح - مصطفى أبوالعلا - علي قادري - عميد محمد.

بينما بدأ أم صلال بقيادة باتريس كارتيرون بتشكيلة أساسية على النحو التالي:

لاندينج بادجي "حارس مرمى" - عمر يحيى - فيكتور ليخال - كنجي جويل - عادل علوي - أنطونيو منسي - خالد الزريقي - أسامة طنان - مروان لوداني - نعيم عبدالرزاق - اديديونج ادوسين.

بينما جلس على مقاعد بدلاء أم صلال:

لؤي شريف "حارس مرمى" - جهاد هديب "حارس مرمى" - سيد حسن - عبدالرحمن رأفت - عثمان علوي - ناصر النصر - سيد أحمد - خالد وليد - عبدالله الشيخ - علي حسين - خليفة سعد.

أحدث مباراة الريان وأم صلال

افتتح الريان التسجيل عند الدقيقة 63 برأسية لاعبه حازم شحاتة قبل أن يدرك أسامة طنان التعادل لأم صلال قبل النهاية بدقيقة واحدة بتصويبة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع رفض لاعبو الريان الخروج بنقطة التعادل أمام جماهيرهم بعدما أحرز إيسين إيديدونج هدفا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ثم إختتم جابرييل بيريرا أهداف اللقاء بهدف ثالث لفريق الريان لينتهي اللقاء بفوز الريان بأول ثلاث نقاط بالموسم الجديد.

أدار اللقاء طاقم تحكيمي بقيادة محمد الشمري وعاونه كلا من فيصل الشمري مساعد أول وناصر الدوس مساعد ثاني وعبدالعزيز موسى حكما رابعا