نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| بقيادة كولر.. فرمان ناري من الأهلي بعد إصابة كريم فؤاد بالرباط الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، اتخاذ خطوات عاجلة بعد إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي.

كولر يعتمد على عمر كمال عبد الواحد

وقد استقر كولر على إجراء تعديلات في التشكيل النهائي للفريق، حيث سيعتمد بشكل أساسي على عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب فؤاد، الذي كان من العناصر الأساسية في الفريق.

كان كريم فؤاد قد تألق بشكل لافت في المباريات السابقة، حيث قدم أداءً قويًا وأثبت جدارته، مما جعله لاعبًا مؤثرًا في تحقيق الانتصارات الحاسمة للنادي الأهلي.

في الوقت الحالي، يعتمد النادي الأهلي على عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيسر، ومحمد هاني في الجهة الأخرى، لضمان استكمال مشوار الفريق في الدوري العام بعد حسمه مؤخرًا.

قام كريم فؤاد باللعب بدلًا من التونسي علي معلول، الذي تعرض لإصابة منعت مشاركته في الفترة الأخيرة، ليحل محله عمر كمال عبد الواحد. ومن المتوقع أن يعود علي معلول للمشاركة قريبًا، حيث يسعى الفريق إلى بدء الموسم الجديد بكامل قوته دون نقص في المراكز الأساسية.

كما قرر النادي الأهلي بشكل مبدئي عدم التعاقد مع أي لاعبين جدد لمركز الظهير الأيسر، مفضلًا الاعتماد على عمر كمال عبد الواحد، مع الاحتفاظ بخيار التعاقد مع لاعب آخر إذا تطلب الأمر.