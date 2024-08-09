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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - رسميًا يحيى عطية الله ينضم للقلعة الحمراء.

يحيى عطية الله، يحيى عطية والنادي الأهلي، إنه ي النادي الأهلي التعاقد مع النجم المغربي يحيى عطية الله لاعب سوتش الروسي رسميًا في الساعات القليلة الماضية، حيث أعلنت مصادر مقربة من مجلس إدارة النادي الأهلي عن إتمام النادي الأهلي التعاقد مع الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله.

تفاصيل التعاقد

يحيى عطية الله

يحيى عطية الله، وأوضح المصدر إلى أن اللاعب وصل إلى القاهرة منذ 48 ساعة، وهو يقيم حاليا بإحدى الفنادق القريبة من مقر النادي بالجزيرة، حيث أجري اللاعب الكشف الطبي، ووقع على عقود الانضمام للقلعة الحمراء، كما قام بتصوير برمو التقديم الخاص به للجماهير الحمراء، ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن الصفقة خلال الساعات القادمة.

يحيي عطية الله، وأوضح المصدر إلى أن العقد مع اللاعب إعارة لمدة موسم مع وجود بند بأحقية الشراء.

ويُعد عطية الله هو الصفقة الثانية للقلعة الحمراء بعد التعاقد مع المدافع القطري يوسف أيمن.

يحيى عطية الله

يحيى عطية الله

ولم يلعب يحيى عطية الله، أي مباراة مع نادي سوتشي الروسي في الموسم الجاري في روسيا.

حيث كان قد انضم اللاعب إلى الفريق في يناير الماضي قادما من الوداد وخاض مع الفريق الروسي 11 مباراة فقط، وسجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع ثلاثة.

وكان قد سبق أن لعب عطية ضد النادي الأهلي في خمس مرات من قبل عندما كان لاعبًا في صفوف فريق الوداد المغربي، حيث فاز في مرة واحدة، وتعادل في مثلها، وخسر في ثلاث مرات.

وسجل عطية الله هدفا ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 بمباراة العودة، قبل أن يدرك مدافع الأهلي محمد عبد المنعم التعادل ليحصل الأهلي على اللقب بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2.

وشارك عطية الله مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022 وحقق إنجازا تاريخيا للعرب بالتأهل لنصف النهائي والحصول على المركز الرابع لأول مرة في تاريخ المنتخبات الإفريقية والعربية.

وكان النادي الأهلي قد توج أمس بالدوري رقم 44 في تاريخه بعد الانتصار على فريق سموحه بهدف دون رد احرزه اللاعب محمد مجدي قفشه، ليحصل النادي الاهلي على لقب الدوري قبل ثلاثة مباريات من نهايه البطولة برصيد 81 نقطة.