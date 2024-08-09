الارشيف / الرياضة

عاجل.. يحيى عطية الله يصل القاهرة للانضمام إلى الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. يحيى عطية الله يصل القاهرة للانضمام إلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، المغربي يحيى عطية الله، من أجل إتمام انتقاله إلى النادي الأهلي.

يحيى عطية الله يصل القاهرة للانضمام إلى الأهلي

وسيخضع يحيى عطية الله للكشف الطبي خلال الساعات القليلة المقبلة قبل توقيع عقود انضمامه للنادي الأهلي.

ولم يُشارك لاعب الوداد المغربي السابق مع فريقه سوتشي الروسي سوى في 11 مباراة منذ الانضمام إلى صفوفه في يناير الماضي سجل خلالهم هدف وصنع 3 أهداف.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة بعد اجتياز عطية الله للفحص الطبي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا