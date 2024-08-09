نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورفؤاد يكرم غزل المحلة بعد عودته للدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تعكس الروح الرياضية والتعاون بين الأندية المصرية، قام أحمد رضوان، عضو مجلس إدارة نادي بورفؤاد، بتكريم مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة وليد خليل.

تكريم نادي غزل المحلة

وجاء التكريم تقديرًا للإنجاز الكبير الذي حققه غزل المحلة بعودته إلى الدوري الممتاز، وهو ما يعكس العمل الجاد والجهود المبذولة من قبل إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين.

وفي إطار التكريم، قدم أحمد رضوان التهنئة لمجلس إدارة نادي غزل المحلة، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز الذي أظهره الفريق خلال الموسم، والذي مكنه من تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد رضوان أن هذا النجاح يمثل فخرًا لكل الأندية المصرية ويعد دافعًا لباقي الفرق للعمل بجد من أجل تحقيق أهدافها الرياضية.

من جانبه، أعرب المهندس وليد خليل عن شكره وتقديره لنادي بورفؤاد على هذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا أن هذا التكريم يعزز من العلاقات الطيبة بين الأندية ويشجع على تبادل الخبرات والتعاون فيما بينها.