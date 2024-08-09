نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يتفوق على بورفؤاد في مباراة ودية 2-1 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في مباراة ودية جمعت بين فريقي غزل المحلة وبورفؤاد، تمكن فريق غزل المحلة من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1.



جاء هدفا غزل المحلة عن طريق اللاعبين رجب مارو وحازم أبو سنة، اللذين قدما أداءً مميزًا ساهم في حسم المباراة لصالح فريقهما.

يسعى غزل المحلة للحفاظ على جاهزيته بعد عودته إلى الدوري الممتاز، فيما يهدف بورفؤاد إلى تحسين مستواه الفني والبدني من خلال مثل هذه اللقاءات.

حاول بورفؤاد للعودة في نتيجة المباراة، إلا أن دفاع غزل المحلة بقي صامدًا، واستطاع الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

يعزز هذا الفوز من معنويات فريق غزل المحلة ويؤكد جاهزيته لخوض المنافسات المقبلة، فيما سيستفيد بورفؤاد من هذه التجربة للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل انطلاق الموسم.