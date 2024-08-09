نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. ريال مدريد يعلن رحيل حارسه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد، عبر بيان رسمي، رحيل حارس مرماه إلى الدوري البرتغالي وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ريال مدريد يعلن انتقال حارسه إلى كلوب فارينسي

أشار نادي ريال مدريد، إلى انتقال حارسه لوكاس كانيزاريس إلى صفوف كلوب فارينسي.

وجاء في نص البيان: “نادي ريال مدريد وسبورتينج كلوب فارينسي إلى اتفاق بشأن انتقال لاعبنا لوكاس كانيزاريس”.

وتابع: “وصل لوكاس كانيزاريس إلى ريال مدريد في يناير 2014 عندما كان عمره 12 عامًا".

تواجد كانيزاريس في جميع الفئات السنية بنادي ريال مدريد حتى لعب ثلاثة مواسم مع الكاستيا، وحقق لقب الدوري مع فريق الشباب عام 2020.

واختتم النادي المدريدي بيانه: “يتمنى ريال مدريد له ولعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته”.